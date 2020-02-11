В Удмуртии направят более 616 млн рублей на поддержку семей и детей в 2020 году

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В Удмуртии направят 616,3 млн рублей на поддержку семей и детей в 2020 году, заявил министр финансов региона Станислав Евдокимов в докладе о проекте поправок в закон о бюджете.
В Удмуртии направят более 616 млн рублей на поддержку семей и детей в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Прежде всего средства предоставят для организации отдыха детей (283 млн рублей). На итоговую аттестацию выделят 225,7 млн рублей.

Деньги также пойдут на социальные выплаты, субсидии и льготные жилищные займы, закупку учебников и пособий, оказание материальной помощи малоимущим семьям, выплату именных стипендий и другие цели.

Ранее URA.RU сообщало о поддержке многодетных семей с ипотекой в Ханты-Мансийском автономном округе.

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