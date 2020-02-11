В России за 2019 год осудили почти 900 террористов и экстремистов
- РИА Новости
«За преступления террористической направленности осуждены 540 лиц, за преступления экстремистской направленности — 335 лиц», — цитирует главу ВС ТАСС.
Как отмечает агентство, в 2018 году за террористические и экстремистские преступления в стране осудили 700 и 590 человек соответственно.
Ранее сообщалось, что столичная полиция совместно с ФСБ выявила 59 преступлений террористической направленности в Москве за прошлый год. К уголовной ответственности привлекли более 50 человек.