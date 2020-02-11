Эксперт оценил идею зафиксировать наценку на квартиры в новостройках

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов оценил идею депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести регулирование цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах эконом-класса.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что такая инициатива вряд ли встретит поддержку, поскольку введение любого ценового регулирования убивает рынок.

«Как только вводятся какие-либо ограничения, рынок начинает умирать, потому что убивается главный механизм рыночного регулирования — гибкое определение цены на основании текущего соотношения спроса и предложения. Просто так ввести подобные ограничения в одном лишь сегменте экономики нельзя, тогда нужно идти дальше и делать это везде», — заявил Самойлов.

Он добавил, что реализацию этой идеи затруднит продолжающийся переход на систему финансирования по эскроу-счетам.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил зафиксировать наценку на квартиры в новостройках.