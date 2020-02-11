В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
  • РИА Новости

Так, Заброда получил один год восемь месяцев колонии общего режима, Аунинг — один год и шесть месяцев. Кроме того, они не смогут занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

В пресс-службе отметили, что подсудимые полностью признали вину и выплатили потерпевшему по 50 тыс. рублей каждый.

Как следует из материалов дела, инцидент произошёл вечером 28 мая. Подросток был доставлен в отделение полиции за административное правонарушение, там ему нанесли не менее четырёх ударов.

В 2019 году в Брянской области в больнице скончался студент, который был избит сотрудниками правоохранительных органов во время конфликта в кафе. 

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