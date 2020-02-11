В ХМАО завели дело в отношении женщины, угрожавшей ножом полицейским

В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело в отношении женщины, угрожавшей ножом полицейским.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывала в адрес полицейского ОМВД России по городу Пыть-Ях угрозы применения насилия, совершая при этом замахи имеющимися у неё в руках ножами в сторону последнего», — заявили в ведомстве.

Полицейские приезжали по вызову соседей, жаловавшихся на громкий семейный скандал.

Дело возбудили по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове возбуждено дело после нападения на полицейского.