В ХМАО завели дело в отношении женщины, угрожавшей ножом полицейским

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В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело в отношении женщины, угрожавшей ножом полицейским.
В ХМАО завели дело в отношении женщины, угрожавшей ножом полицейским
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывала в адрес полицейского ОМВД России по городу Пыть-Ях угрозы применения насилия, совершая при этом замахи имеющимися у неё в руках ножами в сторону последнего», — заявили в ведомстве.

Полицейские приезжали по вызову соседей, жаловавшихся на громкий семейный скандал.

Дело возбудили по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове возбуждено дело после нападения на полицейского.

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