В ХМАО завели дело в отношении женщины, угрожавшей ножом полицейским
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
«По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывала в адрес полицейского ОМВД России по городу Пыть-Ях угрозы применения насилия, совершая при этом замахи имеющимися у неё в руках ножами в сторону последнего», — заявили в ведомстве.
Полицейские приезжали по вызову соседей, жаловавшихся на громкий семейный скандал.
Дело возбудили по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове возбуждено дело после нападения на полицейского.