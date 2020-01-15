В Кирове возбуждено дело после нападения на полицейского

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В Кирове возбуждено уголовное дело после того, как пассажир поезда ударил сотрудника полиции по голове, сообщает progorod43 со ссылкой на Приволжское СУ на транспорте СК России.
В Кирове возбуждено дело после нападения на полицейского
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 12 января 2020 года.

«Мужчина до инцидента находился в поезде около четырёх часов, на станции Киров его сняли с поезда из-за алкогольного опьянения и нарушения общественного порядка. На перрон вызвали наряд транспортной полиции. При обращении сотрудника органов внутренних дел к нарушителю мужчина отказался пройти в отдел и ударил полицейского кулаком по голове», — заявил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным ведомства, нарушителем является 45-летний житель Иркутской области. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону сообщало, что в республике завели уголовное дело после применения насилия в отношении инспектора ГИБДД.

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