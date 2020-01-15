В Кирове возбуждено дело после нападения на полицейского

В Кирове возбуждено уголовное дело после того, как пассажир поезда ударил сотрудника полиции по голове, сообщает progorod43 со ссылкой на Приволжское СУ на транспорте СК России.

Инцидент произошёл 12 января 2020 года.

«Мужчина до инцидента находился в поезде около четырёх часов, на станции Киров его сняли с поезда из-за алкогольного опьянения и нарушения общественного порядка. На перрон вызвали наряд транспортной полиции. При обращении сотрудника органов внутренних дел к нарушителю мужчина отказался пройти в отдел и ударил полицейского кулаком по голове», — заявил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным ведомства, нарушителем является 45-летний житель Иркутской области. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону сообщало, что в республике завели уголовное дело после применения насилия в отношении инспектора ГИБДД.