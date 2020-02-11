Эксперт оценила интерес к изучению русского языка в мире

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая оценила интерес к изучению русского языка в мире.

В беседе с kp.ru Русецкая заявила, что по интересу к их программам она наблюдает положительную динамику.

«У нас же иностранных граждан среди студентов больше, чем российских обучающихся. Мы анализируем рынки труда — здесь как раз ситуация в нашу пользу», — сказала ректор.

Она привела данные прошлогоднего прогноза, согласно которому потребность в таких специалистах отмечена почти по всем секторам, в том числе в военно-политической, научной, образовательной и туристической сферах.

«Около 125 млн человек по миру. Это люди, которые владеют русским языком в данных отраслях в профессиональных целях. То есть у нас не спад — наоборот, рост интереса к нашим программам», — сообщила Русецкая.

По её словам, интерес растёт в Латинской Америке. Также в числе растущих рынков — Юго-Восточная Азия.

В 2019 году сообщалось, что в Минобрнауки назвали число иностранных студентов в российских вузах.