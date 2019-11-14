В Минобрнауки назвали число иностранных студентов в российских вузах

Глава Минобрнауки Михаил Котюков назвал количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, сообщает «Парламентская газета».

По его словам, в рамках правительственной квоты ежегодно на бюджетные отделения российских вузов поступают около 15 тыс. иностранных студентов и в ближайшие пять лет в Минобрнауки планируют увеличить эту цифру вдвое.

«Наша цель на ближайшие пять лет — увеличение вдвое числа международных студентов в наших университетах. Для этого разработан специальный проект, который объединяет меры по развитию образования и научных исследований, университетской инфраструктуры и информационных систем», — заявил Михаил Котюков.

Министр отметил, что в соответствии с данными на 2019 год Россия является одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов, уступая только группе англоговорящих стран и разделяя позицию с Германией и Францией.

Ранее сообщалось, что МВД разработало проект закона об упрощённом порядке получения гражданами, которые закончили российские вузы, гражданства России.