В результате ДТП в Челябинской области погибли три человека
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Челябинской области.
В пресс-службе управления ГИБДД по региону рассказали, что ДТП произошло на четвёртом километре дороги Петропавловский — Степное. Предположительно, причиной аварии стал выезд автомобиля Ford Focus на встречную полосу.
Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.