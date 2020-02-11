В результате ДТП в Челябинской области погибли три человека

В ночь на 11 февраля на трассе Южноуральск — Магнитогорск столкнулись два легковых автомобиля. Погибли три человека, пострадали ещё пятеро, в том числе ребёнок.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Челябинской области.

В пресс-службе управления ГИБДД по региону рассказали, что ДТП произошло на четвёртом километре дороги Петропавловский — Степное. Предположительно, причиной аварии стал выезд автомобиля Ford Focus на встречную полосу.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.