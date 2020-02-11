В Госдуме прокомментировали законопроект об обязательном лечении злостных алкоголиков

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал законопроект, предусматривающий в том числе обязательное лечение злостных алкоголиков.
В Госдуме прокомментировали законопроект об обязательном лечении злостных алкоголиков
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«Сразу подчеркну: инициатива, о которой мы говорим, коснётся только так называемых злостных алкоголиков, которые в состоянии опьянения отличаются асоциальным поведением и представляют опасность как для себя, так и для окружающих», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, речь идёт о тех, кто совершает правонарушения, к примеру, издевается над членами семьи. Как отметил Говорин, 70% случаев семейного насилия связаны именно с пьянством.

Депутат пояснил, что в случае административного правонарушения, совершённого в состоянии опьянения, судья может направить обвиняемого на медицинское обследование. Если оно покажет, что человек страдает алкоголизмом, а его асоциальное поведение причинно-следственно обусловлено именно этой болезнью, то суд вправе, помимо наказания за содеянное, обязать обвиняемого пройти необходимое лечение и реабилитацию.

«В зависимости от конкретных обстоятельств содеянного и рекомендации комиссии врачей-наркологов, это лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным, и осуществляться в наркологическом диспансере. Уклонение от этого лечения и неисполнение решения суда повлечёт дополнительные санкции», — сказал Говорин.

Он напомнил, что аналогичные нормы уже действуют в отношении наркоманов.

Ранее, как сообщало ФАН, глава совета общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов оценил ситуацию с домашним насилием в России.

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