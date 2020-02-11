Минтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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Минтруд России подготовил законопроект, который определяет правила единовременных выплат ветеранам к 75-летию Победы.
Минтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
  • АГН «Москва»

Этот документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщает РИА Новости, единовременные выплаты должны получить 1 148 441 человек. Из них 537 057 человек получат 75 тыс. рублей, 611 384 человека — 50 тыс.

7 февраля российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, для инвалидов войны, ветеранов и приравненных к ним лиц, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто сумма выплат составит 75 тыс. рублей, для тружеников тыла — 50 тыс.

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