Станцию БКЛ «Кленовый бульвар» планируют открыть в 2022 году

Станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют открыть в 2022 году.

Об этом сообщает kp.ru.

«Работы ведутся по графику, мы практически завершили работы по ограждению котлована станции, приступили к тупикам, сборке 10-метрового щита «Победа», который уже 10 апреля пойдёт в сторону станции «Каширская», — доложил мэру Сергею Собянину генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

«Кленовый бульвар» строят в составе восточного участка БКЛ, общая длина которого составляет 11,4 км.

Как отметили в мэрии, трассировка линии выбрана так, чтобы станция была расположена за пределами парка «Коломенское», а тоннели прошли под его периферийной территорией.

Завершить строительство «Кленового бульвара» и всего восточного участка БКЛ должны до конца 2022 года.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.