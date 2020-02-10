Эксперт оценил ситуацию с домашним насилием в России

Глава совета общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов оценил ситуацию с домашним насилием в России.

Он предложил сфокусироваться на решении проблемы распространения алкоголизма среди населения, поскольку именно пьянство наиболее часто является причиной насилия в семье.

«Более 90% случаев связаны с употреблением алкоголя. Давайте решать эту проблему», — цитирует эксперта ФАН.

Он также выразил мнение, что большая часть россиян выступает против закона о домашнем насилии.

В 2019 году заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН прокомментировала ситуацию со случаями домашнего насилия в стране.