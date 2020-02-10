В Татарстане рассказали о работах по строительству Большого казанского кольца

В Татарстане рассказали о работах по строительству первого этапа Большого казанского кольца (БКК) на участке от улицы Мидхата Булатова до Борисковской.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Протяжённость участка — 800 м. На прошлой неделе завершился монтаж опалубки, армирование и бетонирование пяти подпорных стен. В настоящее время идут работы по армированию пролётного строения левого проезда и монтажу напрягаемой арматуры, строятся очистные сооружения, переустраиваются линии электропередачи.

На строительстве заняты 95 человек и 25 единиц техники.

Как ожидается, в рамках первого этапа работы завершатся к 30 августа 2020 года, когда будут отмечать 100-летие ТАССР.

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