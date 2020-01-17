Власти Свердловской области оценили проект второй ветки метро в Екатеринбурге

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил проект второй ветки метро в Екатеринбурге.
Власти Свердловской области оценили проект второй ветки метро в Екатеринбурге
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Об этом сообщает URA.RU.

«По предварительным оценкам, проектно-сметная документация будет стоить чуть больше миллиарда рублей. Как только будет готов проект — мы уже с Минтрансом и Минэкологии говорили, нас поддерживал кабинет министров», — сказал Куйвашев на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время проходит формирование земельных участков для строительства.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге намерены завершить строительство второй ветки метро и 18 трамвайных линий к 2035 году.

ФАН сообщало о начале строительства пересадки между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».

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