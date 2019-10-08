В Екатеринбурге намерены завершить строительство второй ветки метро и 18 трамвайных линий к 2035 году

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В Екатеринбурге намерены завершить строительство второй ветки метрополитена и 18 новых трамвайных линий к 2035 году, сообщает URA.RU со ссылкой на проект нового генплана развития города, опубликованный на сайте мэрии.
В Екатеринбурге намерены завершить строительство второй ветки метро и 18 трамвайных линий к 2035 году
  • РИА Новости

Новая линия от станции «Янтарной» до станции «Каменные палатки» должна быть построена к 2025 году, а к 2035-му к ним планируют добавить «Металлургическую», «Уральских коммунаров», «Театральную» и «Студенческую».

Что касается трамвайных путей, то до 2025 года необходимо проложить их до Академического и Солнечного районов, а также до Верхней Пышмы. К 2035-му должны появиться линии на улицах Большакова и Серова, Бакинских Комиссаров, Волгоградской, продолжение путей по Татищева.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.

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