В Крыму заявили о росте количества выданных ипотечных кредитов

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В отделении по Республике Крым Южного главного управления Банка России рассказали об увеличении числа выданных в Крыму ипотечных кредитов в 2019 году.
В Крыму заявили о росте количества выданных ипотечных кредитов
  • РИА Новости

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу отделения, средний размер ипотечных кредитов, предоставленных жителям Республики Крым в 2019 году, составил 2,2 млн рублей и увеличился более чем на 160 тыс. рублей.

«Объём ипотечных кредитов в республике в прошлом году продолжил рост: за год жителям региона было предоставлено 3939 кредитов на общую сумму 8,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выданных кредитов на покупку жилья вырос почти в полтора раза, а их количество увеличилось на 32,3%», — отметили в пресс-службе.

При этом процентная ставка по ипотечным кредитам в регионе в декабре прошлого года составила 9,73%, став самой низкой с начала 2019 года.

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