В Москве рассказали о программе городских зимних корпоративных игр

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В столице рассказали о приёме заявок на участие в Московских зимних корпоративных играх.
В Москве рассказали о программе городских зимних корпоративных игр
  • © портал мэра и правительства Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», соревнования будут проходить по 25 видам спорта. Всего разыграют 230 комплектов медалей.

Участники смогут проявить себя в лыжных гонках, скоростном спуске на лыжах и сноуборде, биатлоне, кёрлинге, мини-футболе, баскетболе, волейболе, лёгкой атлетике и др. видах спорта.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что принять участие в соревнованиях смогут сотрудники крупных компаний, представители малого и среднего предпринимательства, а также специалисты государственных и бюджетных организаций и учреждений города.

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