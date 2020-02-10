Эксперт оценил список российских регионов с самым доступным бензином

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил список регионов с самым доступным бензином.
Эксперт оценил список российских регионов с самым доступным бензином
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он отметил, что лидерство Ямало-Ненецкого автономного округа неудивительно.

«Там высокие зарплаты и расположены серьёзные нефтегазодобывающие предприятия. Вся жизнь вокруг них в основном и построена. Естественно, они могут себе позволить платить высокие зарплаты. Плюс всякие северные надбавки. Да и цены на бензин не такие уж и высокие», — пояснил эксперт.

По его словам, выигрывают регионы, где нет монополии какой-либо нефтяной компании, зато есть конкуренция, и можно выбрать бензин подешевле.

Согласно исследованию РИА Новости, больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители ЯНАО, а наименее доступно оно для жителей Карачаево-Черкесии.

Ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН прокомментировал результаты исследования, согласно которым Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне топлива.

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