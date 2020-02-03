Эксперт прокомментировал второе место России в Европе по дешевизне топлива

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Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша прокомментировал результаты исследования, согласно которым Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне топлива.
Эксперт прокомментировал второе место России в Европе по дешевизне топлива
  • РИА Новости

«У нас действительно самый дешёвый в Европе бензин, потому что мы добывающая страна. У нас исходно дешёвая нефть, так как мы её не покупаем, а добываем — тем самым себестоимость нефти ниже, чем на мировом рынке»,— заявил он в беседе с НСН.

Со своей стороны, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с Nation News тоже отметил, что Россия — нефтедобывающая страна.

«У нас есть собственное сырьё, также мы проводим соответствующую политику по сдерживанию роста цен на моторное топливо. Если бы у нас не было подобной регулировки, установился бы экспортный паритет и цена за литр бензина была бы выше», — пояснил он.

Согласно исследованию РИА Новости, наиболее низкие цены зафиксированы в Казахстане (27,7 рубля за литр 95-го бензина), третье место занимает Белоруссия (51 рубль), четвёртое — Украина (71,8 рубля).

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