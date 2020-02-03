Исследование: Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

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Россия занимает второе место среди европейских стран по дешевизне топлива с ценой 45,8 рубля за литр. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Исследование: Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
  • РИА Новости

Наиболее низкие цены зафиксированы в Казахстане (27,7 рубля за литр 95-го бензина), третье место занимает Белоруссия (51 рубль), четвёртое — Украина (71,8 рубля). 

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчёте на российскую валюту — в Нидерландах (117,7 рубля). Эксперты называют основной причиной дороговизны в большинстве стран высокие налоги.

Помимо безотносительной стоимости, в ходе исследования оценивалась и доступность бензина исходя из среднемесячного заработка населения. По этому показателю Россия заняла 17-ю позицию. Так, россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 884 литра 95-го бензина.

Возглавил рейтинг Люксембург: жители герцогства могут купить на средние зарплаты 2,8 тыс. литров бензина. В пятёрку попали также Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания. 

Ранее сообщалось, что стоимость бензина по России в 2019 году в среднем выросла на 3%.

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