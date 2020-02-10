Убитый уфимцем мужчина находился под административным надзором

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Адвокат Искандер Кабиров, представляющий интересы уфимца Владимира Санкина, которого обвиняют в убийстве подозреваемого в педофилии мужчины, заявил, что скончавшийся находился под административным надзором после выхода из колонии.
Убитый уфимцем мужчина находился под административным надзором
  • © Vladimer Sankin
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Об этом сообщает РИА Новости.

«В последний раз он вышел из мест лишения свободы в октябре 2018 года и находился под административным надзором восемь лет. Есть вопросы к правоохранителям, как они следили за ним, поставили ли соседей мужчины в известность, кто живёт рядом», — сказал он.

Юрист добавил, что его подзащитный в течение двух месяцев будет находиться под домашним арестом. Ему при этом запрещено пользоваться интернетом и телефонной связью, а также выходить «дальше своего частного двора».

30 января Санкин в ходе драки убил 54-летнего Владимира Зайцева, который, как предполагается, заманил к себе в квартиру двух мальчиков и собирался совершить над ними насильственные действия. По имеющимся данным, одной из потенциальных жертв удалось сбежать и позвать на помощь Санкина, что и привело в конечном итоге к гибели Зайцева.

5 февраля правозащитный центр партии «Единая Россия» призвал генерального прокурора Игоря Краснова взять на личный контроль следствие по делу Владимира Санкина в Башкирии.

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