В России появятся новые справки о наличии или отсутствии судимости.

«Теперь выдача справок о судимости будет осуществляться на бланках нового образца», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МВД.

Документ, изготовленный типографским способом, будет иметь элементы защиты от подделок (подложка — двусторонняя фоновая защитная сетка, фоновое изображение герба МВД России, микротекст «МВД России»).

Отмечается, что в 2019 году более 6 млн человек обратились в органы для получения справок о наличии (отсутствии) судимости.

Как уточняется, административным регламентом исключена возможность подачи заявлений и выдача готовых справок о наличии либо отсутствии судимости в территориальных органах МВД России на районном уровне.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России разрабатывает законопроекты, которые запретят ранее судимым гражданам работать водителями такси.