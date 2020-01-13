СМИ: Минтранс планирует запретить ранее судимым работать таксистами
«Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов. Нормы, усиливающие требования к таксистам, могут быть внесены в правительство страны в июле этого года», — сообщает «Российская газета».
По словам экспертом, требования к отсутствию судимости также будут распространяться на водителей, работающих на интернет-агрегаторы такси.
При этом компании при устройстве водителей на работу начнут требовать у них справку о несудимости.
Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга.