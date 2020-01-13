СМИ: Минтранс планирует запретить ранее судимым работать таксистами

Министерство транспорта России разрабатывает законопроекты, которые запретят ранее судимым гражданам работать водителями такси.

«Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов. Нормы, усиливающие требования к таксистам, могут быть внесены в правительство страны в июле этого года», — сообщает «Российская газета».

По словам экспертом, требования к отсутствию судимости также будут распространяться на водителей, работающих на интернет-агрегаторы такси.

При этом компании при устройстве водителей на работу начнут требовать у них справку о несудимости.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга.