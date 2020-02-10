Роскомнадзор сообщил о ложных письмах от имени ведомства

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Роскомнадзор предупредил операторов, что от имени ведомства идёт рассылка ложных писем о необходимости подать уведомление об обработке персональных данных.
Роскомнадзор сообщил о ложных письмах от имени ведомства
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

«В последнее время, по сообщению ряда операторов персональных данных, участились случаи массовой рассылки информационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных. В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru», — говорится в заявлении ведомства. 

Уточняется, что основной предмет рассылки заключается в информировании операторов об административной ответственности, предусмотренной положениями статьи 13.11 КоАП России с максимальным штрафом в размере до 300 тыс. рублей, и возможных внеплановых проверках «в случае непредставления уведомлений об обработке персональных данных или разработки пакета документов по обработке и защите персональных данных».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.

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