Роскомнадзор сообщил о ложных письмах от имени ведомства

Роскомнадзор предупредил операторов, что от имени ведомства идёт рассылка ложных писем о необходимости подать уведомление об обработке персональных данных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

«В последнее время, по сообщению ряда операторов персональных данных, участились случаи массовой рассылки информационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных. В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что основной предмет рассылки заключается в информировании операторов об административной ответственности, предусмотренной положениями статьи 13.11 КоАП России с максимальным штрафом в размере до 300 тыс. рублей, и возможных внеплановых проверках «в случае непредставления уведомлений об обработке персональных данных или разработки пакета документов по обработке и защите персональных данных».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.