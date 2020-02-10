Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.

«Оправдать Аверьянова Илью Ивановича... за отсутствием состава преступления», — говорится в решении.

Судья также постановил направить дело руководителю следственной группы «для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

По версии следствия, утром 27 декабря 2017 года Аверьянов, «не желая допускать представителей взыскателя и судебных приставов» на территорию, занимаемую ранее фабрикой, выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Присяжные сочли недоказанным, что экс-директор предприятия совершил убийство, пытаясь воспрепятствовать работе судебных приставов, и оправдали его.

Источник сообщал, что убитый в ходе стрельбы на фабрике «Меньшевик» охранник в день инцидента впервые вышел на работу.