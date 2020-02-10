Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

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Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
  • РИА Новости

«Оправдать Аверьянова Илью Ивановича... за отсутствием состава преступления», — говорится в решении.

Судья также постановил направить дело руководителю следственной группы «для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

По версии следствия, утром 27 декабря 2017 года Аверьянов, «не желая допускать представителей взыскателя и судебных приставов» на территорию, занимаемую ранее фабрикой, выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Присяжные сочли недоказанным, что экс-директор предприятия совершил убийство, пытаясь воспрепятствовать работе судебных приставов, и оправдали его.

Источник сообщал, что убитый в ходе стрельбы на фабрике «Меньшевик» охранник в день инцидента впервые вышел на работу.

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