Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
- РИА Новости
«Оправдать Аверьянова Илью Ивановича... за отсутствием состава преступления», — говорится в решении.
Судья также постановил направить дело руководителю следственной группы «для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
По версии следствия, утром 27 декабря 2017 года Аверьянов, «не желая допускать представителей взыскателя и судебных приставов» на территорию, занимаемую ранее фабрикой, выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.
Присяжные сочли недоказанным, что экс-директор предприятия совершил убийство, пытаясь воспрепятствовать работе судебных приставов, и оправдали его.
Источник сообщал, что убитый в ходе стрельбы на фабрике «Меньшевик» охранник в день инцидента впервые вышел на работу.