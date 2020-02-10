Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

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Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новой способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать изменённый сценарий общения, который, как пишет издание, вызывает больше доверия.

По мнению банкиров, новый способ мошенничества оказался «более опасным видом социальной инженерии для владельцев счетов».

В статье поясняется, что если раньше мошенники «маскировались» под службу безопасности банка и сообщали потенциальной жертве о блокировке счёта в связи с подозрительной трансакцией, то в настоящий момент они задают вопросы о том, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счёт, объясняя этот запрос тем, что банк якобы получил заявление на проведение этой операции.

Как уточняется, потенциальной жертве, которая не обращалась с подобной просьбой, предлагают «спасти» свои средства с помощью перевода на некий «безопасный» счёт.

Как сообщает газета, в опрошенных кредитных организациях и в Центробанке «о новой схеме уже знают и предупреждают: цель мошенников остается неизменной — выманить данные клиентов, чтобы похитить средства».

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал новый способ борьбы с телефонным мошенничеством, когда с помощью специальных IT-платформ данные о подозрительных звонках абоненту передаются в режиме онлайн в банк.

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