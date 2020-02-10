У берегов Камчатки ожидается шторм с высотой волн до 10 метров

У восточных берегов Камчатки ожидается шторм с высотой волн до 10 метров. Об этом сообщили в Камчатском гидрометцентре.

«10 февраля днём в северо-западной части Тихого океана, юго-западной части Берингова моря и вдоль юго-восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что «явление сохранится до конца суток 11 февраля».

Согласно данным МЧС по региону, из-за этого в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Усть-Камчатском и Алеутском районах объявлено штормовое предупреждение.

Как уточняется, эти погодные условия представляют угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах.

В ведомстве добавили, что населенным пунктам, расположенным на побережье, волнение моря угрозы не представляет.

В начале января телеканал «360» сообщал, что государственное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям по Камчатскому краю объявило штормовое предупреждение у юго-восточного побережья Камчатки.