На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

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Государственное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям по Камчатскому краю объявило штормовое предупреждение у юго-восточного побережья Камчатки, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение
  • РИА Новости

«В акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение», — отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, опасное волнение моря ожидается на территории Елизовского, Усть-Камчатского и Алеутского районов, а также городских округов Вилючинский и Петропавловск-Камчатский.

Согласно прогнозу, неблагоприятные условия сохранятся до 7 января включительно.

В МЧС добавили, что опасное волнение моря не несёт угрозы городам и сёлам, расположенным на побережье. Оно представляет угрозу для судов с низким классом.

Ранее Newinform со ссылкой на Камчатский региональный противолавинный центр сообщало о лавинной опасности в нескольких районах Камчатки.

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