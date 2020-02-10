Летевший из Петербурга в Екатеринбург самолёт вынужденно сел в аэропорту вылета
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора авиаузла — «Воздушные ворота Северной столицы».
«10 февраля 2020 года экипаж рейса Санкт-Петербург — Екатеринбург (DP515 авиакомпания «Победа») доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления», — рассказали в компании.
Отмечается, что «аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна, борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки».
Ранее авиакомпания Nordwind Airlines рассказала о причинах жёсткой посадки самолёта в аэропорту Антальи.