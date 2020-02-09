В Сочи потушили пожар в школе

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели ликвидировали возгорание в школе в Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В 11:46 ликвидация», — указали в МЧС.

Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.

Ранее в региональном отделении МЧС сообщили о возгорании на цокольном этаже школы в Сочи.