В Сочи потушили пожар в школе
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели ликвидировали возгорание в школе в Сочи.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В 11:46 ликвидация», — указали в МЧС.
Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.
Ранее в региональном отделении МЧС сообщили о возгорании на цокольном этаже школы в Сочи.
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