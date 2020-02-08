Пожар в цехе металлургического комбината под Челябинском локализован

Пожар в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области локализован. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Борьба с огнём велась на нескольких участках в условиях высокой температуры, работали пять звеньев газодымозащитной службы. В итоге путь огню был преграждён. Пожар локализован на общей площади 390 кв. м», — говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось, что в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области горят маслоподвал и реверсивный стан.