В Ульяновской области призвали найти авторов фейка об аварии в НИИАР

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал найти и наказать авторов ложной новости о якобы аварии на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.

«Узнал, что через месседжеры и соцсети распространяется фейковое видео о катастрофе на территории НИИАР. Хочу обратиться ко всем жителям региона: не верьте», — написал он в Instagram.

По словам Морозова, такие сообщения распространяют люди, которые хотят заработать на человеческом страхе и панике.

«Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей. Их действия подпадают под УК России и могут иметь серьёзные последствия для распространителей недостоверной информации», — добавил губернатор.

1 февраля в Актюбинской области Казахстана полицейские задержали работника фармацевтической компании, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе посредством голосовых сообщений в WhatsApp.