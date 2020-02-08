Три человека погибли при аварии в Нижегородской области
- РИА Новости
ДТП произошло в Ардатовском районе.
По данным полиции, водитель ВАЗ не справился с управлением.
«В результате водитель и два пассажира (мужчины 1996 и 1977 годов рождения) скончались. Ещё один пассажир госпитализирован», — цитирует ведомство Интерфакс.
Ранее три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области. Инцидент произошёл на 694-м километре дороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе.