Три человека погибли при аварии в Нижегородской области

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В Нижегородской области автомобиль врезался в дерево, в результате аварии погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Три человека погибли при аварии в Нижегородской области
  • РИА Новости

ДТП произошло в Ардатовском районе.

По данным полиции, водитель ВАЗ не справился с управлением.

«В результате водитель и два пассажира (мужчины 1996 и 1977 годов рождения) скончались. Ещё один пассажир госпитализирован», — цитирует ведомство Интерфакс.

Ранее три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области. Инцидент произошёл на 694-м километре дороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе.

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