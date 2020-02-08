Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области

Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.

По данным МВД, инцидент произошёл на 694-м километре дороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе.

«37-летний водитель микроавтобуса «Мерседес-Вита», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем МАN под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области», — уточнили в полиции.

Погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса (31-летний мужчина и 37-летняя женщина). Ещё пять пассажиров получили травмы.

На месте аварии работают полицейские, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Мурманской области.