Эксперт прокомментировал инициативу по ужесточению штрафов для водителей
- РИА Новости
«Система мотивации должна состоять из нескольких аспектов. Во-первых, это пропаганда безопасного дорожного движения, нужна осознанность водителей. Они должны понять, почему они должны соблюдать правила», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, необходимо с детства обучать соблюдению правил.
Каминский также предложил принять меры позитивной мотивации. Например, тем, кто не нарушает, можно выдавать фиолетовые номера или наклейку на стекло.
В конце января Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в которой предлагается повысить штраф за превышение скорости.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor также прокомментировал эту инициативу.