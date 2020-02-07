Эксперт прокомментировал инициативу по ужесточению штрафов для водителей

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Генеральный директор Академии водительского мастерства автоспортсмен Александр Каминский прокомментировал инициативу по ужесточению штрафов для водителей.
Эксперт прокомментировал инициативу по ужесточению штрафов для водителей
  • РИА Новости

«Система мотивации должна состоять из нескольких аспектов. Во-первых, это пропаганда безопасного дорожного движения, нужна осознанность водителей. Они должны понять, почему они должны соблюдать правила», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, необходимо с детства обучать соблюдению правил.

Каминский также предложил принять меры позитивной мотивации. Например, тем, кто не нарушает, можно выдавать фиолетовые номера или наклейку на стекло.

В конце января Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в которой предлагается повысить штраф за превышение скорости.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor также прокомментировал эту инициативу.

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