Эксперт прокомментировал инициативу по ужесточению штрафов для водителей

Генеральный директор Академии водительского мастерства автоспортсмен Александр Каминский прокомментировал инициативу по ужесточению штрафов для водителей.

«Система мотивации должна состоять из нескольких аспектов. Во-первых, это пропаганда безопасного дорожного движения, нужна осознанность водителей. Они должны понять, почему они должны соблюдать правила», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, необходимо с детства обучать соблюдению правил.

Каминский также предложил принять меры позитивной мотивации. Например, тем, кто не нарушает, можно выдавать фиолетовые номера или наклейку на стекло.

В конце января Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в которой предлагается повысить штраф за превышение скорости.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor также прокомментировал эту инициативу.