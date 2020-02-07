Замглавы Генштаба Арсланов прокомментировал обвинения следствия

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Замначальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Халил Арсланов в ходе заседания суда заявил, что ему инкриминируют хищения во время поставок в армию портативных радиостанций.
Замглавы Генштаба Арсланов прокомментировал обвинения следствия
  • АГН «Москва»

Об этом сообщило РИА Новости.

«Мне инкриминируют то, что я завысил стоимость радиостанции. Данная радиостанция поставляется поставщиком лишь для нужд Минобороны, рыночной стоимости просто не существует. Суть обвинений — надуманная», — сказал он.

При этом адвокат Арсланова Антон Антонов заявил, что в основу дела легло заключение эксперта о том, что стоимость радиостанции завышена. По словам адвоката, рыночной стоимости радиостанции нет, поскольку её создали специально для ВС.

По данным следствия, Арсланов через доверенных лиц угрожал свидетелю физической расправой за дачу показаний против него.

Арсланов обвиняется по делу о хищении 6,7 млрд рублей.

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