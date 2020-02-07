В крымском Минздраве заявили о снижении уровня заболеваемости туберкулёзом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам главного внештатного специалиста Минздрава, фтизиатра Лилии Мамотенко, эта тенденция связана с увеличением финансирования противотуберкулёзной службы региона, а также с созданием профильного медучреждения — Республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии.
Мамотенко отметила, что все мероприятия по ликвидации очагов инфекции туберкулёза на полуострове финансируются из федерального и местного бюджетов.
В сентябре доктор биологических наук Александр Апт в беседе с НСН оценил ситуацию с туберкулёзом в России.