В Совфеде оценили инициативу по ужесточению штрафов для водителей

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова прокомментировала идею ужесточения штрафов для водителей.
В Совфеде оценили инициативу по ужесточению штрафов для водителей
  • РИА Новости

По её мнению, повышать штрафы нужно, так как нарушение правил дорожного движения приводит к смертельным исходам.

«Моё личное мнение как автолюбителя и пешехода: я считаю, что повышение уместно. Все правила написаны кровью, особенно правила дорожного движения. Есть водители, имеющие большой опыт вождения, они не привлекались за нарушения. Нужно предупредить, что нарушение правил дорожного движения опасно для жизни», — подчеркнула она в беседе с НСН.

В конце января Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в которой предлагается повысить штраф за превышение скорости.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor также прокомментировал эту инициативу.

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