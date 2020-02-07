Эксперт оценил вероятность ужесточения наказания за нарушение ПДД

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Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов прокомментировал вероятность ужесточения наказаний для нарушителей правил дорожного движения.
Эксперт оценил вероятность ужесточения наказания за нарушение ПДД
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По его мнению, за частые нарушения правил следует отбирать у водителей права и машины.

«Существуют люди, для которых размер штрафов не играет никакой роли. Они продолжают нарушать, потому что считают, что могут себе это позволить. У нас в стране должна появиться какая-то балльная система. Если ты часто нарушаешь, у тебя забирают права, отбирают транспортное средство, сажают в тюрьму и так далее. Если брать в пример европейские страны, где статистика смертности на дорогах значительно ниже, то у них всё это давно есть. Не надо ничего изобретать, можно перенять опыт», — отметил Чернов в беседе с НСН.

По словам специалиста, повышение штрафов улучшит ситуацию на дорогах.

В конце января Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в которой предлагается повысить штраф за превышение скорости.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor также прокомментировал эту инициативу.

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