Эксперт оценил вероятность ужесточения наказания за нарушение ПДД

Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов прокомментировал вероятность ужесточения наказаний для нарушителей правил дорожного движения.

По его мнению, за частые нарушения правил следует отбирать у водителей права и машины.

«Существуют люди, для которых размер штрафов не играет никакой роли. Они продолжают нарушать, потому что считают, что могут себе это позволить. У нас в стране должна появиться какая-то балльная система. Если ты часто нарушаешь, у тебя забирают права, отбирают транспортное средство, сажают в тюрьму и так далее. Если брать в пример европейские страны, где статистика смертности на дорогах значительно ниже, то у них всё это давно есть. Не надо ничего изобретать, можно перенять опыт», — отметил Чернов в беседе с НСН.

По словам специалиста, повышение штрафов улучшит ситуацию на дорогах.

В конце января Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в которой предлагается повысить штраф за превышение скорости.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor также прокомментировал эту инициативу.