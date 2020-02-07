Прокуратура проверит данные о живущем без воды ветеране в Самаре
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Сайт kp.ru сообщил, что в пятиэтажном доме в Самаре в квартире, где проживает женщина-ветеран, полгода нет газа и горячей воды. Также отмечалось, что женщине приходили квитанции за газ, в связи с чем у неё образовался долг.
«Прокуратура организовала проверку сведений, размещённых в интернете, о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны на получение коммунальных услуг», — цитирует сообщение РИА Новости.
В СУ СК по региону сообщили, что следователи также начали доследственную проверку в связи с этой ситуацией.
Ранее «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге СК завершил расследование по факту мошенничества с квартирой бывшей узницы концлагеря.