Прокуратура проверит данные о живущем без воды ветеране в Самаре 

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Прокуратура Самарской области начала проверку в связи с сообщениями СМИ о том, что в Самаре женщина — ветеран Великой Отечественной войны полгода живёт в квартире без газа и горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Прокуратура проверит данные о живущем без воды ветеране в Самаре 
  • Pixabay

Сайт kp.ru сообщил, что в пятиэтажном доме в Самаре в квартире, где проживает женщина-ветеран, полгода нет газа и горячей воды. Также отмечалось, что женщине приходили квитанции за газ, в связи с чем у неё образовался долг.

«Прокуратура организовала проверку сведений, размещённых в интернете, о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны на получение коммунальных услуг», — цитирует сообщение РИА Новости.

В СУ СК по региону сообщили, что следователи также начали доследственную проверку в связи с этой ситуацией.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге СК завершил расследование по факту мошенничества с квартирой бывшей узницы концлагеря.

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