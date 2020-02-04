В Петербурге отчитались о расследовании по факту мошенничества с квартирой бывшей узницы концлагеря

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В Санкт-Петербурге завершили расследование по факту мошенничества с квартирой бывшей узницы концлагеря.
В Петербурге отчитались о расследовании по факту мошенничества с квартирой бывшей узницы концлагеря
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

14 сентября 2019 года к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился петербуржец. Он рассказал о процессуальном решении полицейских по заявлению о мошенничестве с квартирой его бабушки — в заведении уголовного дела было отказано. Мужчина просил передать материалы в ГСУ СК.

Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в кратчайшие сроки.

Дело было возбуждено. 17 сентября правоохранительные органы задержали 52-летнюю женщину с временной регистрацией. Ей предъявлено обвинение.

Ранее портал kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области сообщал, что в Самаре завели дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана.

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