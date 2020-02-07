Замглавы Генштаба Арсланов заявил, что его обманом пригласили в СК

Заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов, которого обвиняют в хищении 6,7 млрд рублей, в суде заявил, что его обманным путём пригласили в Следственный комитет.

«Меня обманным путём пригласили на беседу, без адвоката», — цитирует Арсланова РИА Новости.

Он считает, что речь идёт о провокации с целью дискредитировать его самого и всё высшее руководство вооружённых сил.

В настоящее время защита знакомится с материалами дела. Как ожидается, позднее будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте.

Ранее сообщалось, что Арсланову вменяют мошенничество с госконтрактом на ремонт военной техники.

По делу также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов, представители Минобороны.