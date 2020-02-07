Замглавы Генштаба Арсланов заявил, что его обманом пригласили в СК

Короткая ссылка
Заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов, которого обвиняют в хищении 6,7 млрд рублей, в суде заявил, что его обманным путём пригласили в Следственный комитет.
Замглавы Генштаба Арсланов заявил, что его обманом пригласили в СК
  • © Минобороны РФ

«Меня обманным путём пригласили на беседу, без адвоката», — цитирует Арсланова РИА Новости.

Он считает, что речь идёт о провокации с целью дискредитировать его самого и всё высшее руководство вооружённых сил.

В настоящее время защита знакомится с материалами дела. Как ожидается, позднее будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте.

Ранее сообщалось, что Арсланову вменяют мошенничество с госконтрактом на ремонт военной техники.

По делу также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов, представители Минобороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить