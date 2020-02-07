Замглавы Генштаба Арсланов заявил, что его обманом пригласили в СК
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«Меня обманным путём пригласили на беседу, без адвоката», — цитирует Арсланова РИА Новости.
Он считает, что речь идёт о провокации с целью дискредитировать его самого и всё высшее руководство вооружённых сил.
В настоящее время защита знакомится с материалами дела. Как ожидается, позднее будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте.
Ранее сообщалось, что Арсланову вменяют мошенничество с госконтрактом на ремонт военной техники.
По делу также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов, представители Минобороны.