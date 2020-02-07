В Пензе вручили медали ветеранам Великой Отечественной войны

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В Пензе состоялось торжественное награждение медалями в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
В Пензе вручили медали ветеранам Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Почётными гостями стали ветераны, участники трудового фронта, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.

«Годы идут, поэтому нам очень дорого, что здесь присутствуют люди, которые ковали Победу и помнят те дни. Мы ценим подвиги советских солдат и трудовой подвиг тех, кто работал в тылу, и все мы в огромном долгу перед вами», — заявил глава администрации Пензы Сергей Волков.

В рамках церемонии юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» получили 20 ветеранов. Всего на территории города её получат 3,6 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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