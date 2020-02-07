Самолёт с российской делегацией прибыл в Сочи с опозданием

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Самолёт, на котором находятся представители российской делегации и журналисты, прибыл в Сочи с опозданием из-за нелётной погоды. Об этом информирует Интерфакс.
Самолёт с российской делегацией прибыл в Сочи с опозданием
  • РИА Новости

Отмечается, что самолёт перед вылетом в Сочи из Минеральных Вод совершил дозаправку.

В Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Во время переговоров в Сочи белорусский президент заявил, что надеется продолжить обсуждение вопросов двусторонних отношений после того, как к лидерам двух стран присоединятся члены российской делегации.

Ранее сообщалось, что самолёт с российской делегацией из-за непогоды с опозданием вылетел из Москвы в Сочи.

Во время полёта командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Минеральных Водах, так как в Сочи был сильный ветер, дождь и плохая видимость.

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