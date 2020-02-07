Самолёт с российской делегацией прибыл в Сочи с опозданием
- РИА Новости
Отмечается, что самолёт перед вылетом в Сочи из Минеральных Вод совершил дозаправку.
В Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Во время переговоров в Сочи белорусский президент заявил, что надеется продолжить обсуждение вопросов двусторонних отношений после того, как к лидерам двух стран присоединятся члены российской делегации.
Ранее сообщалось, что самолёт с российской делегацией из-за непогоды с опозданием вылетел из Москвы в Сочи.
Во время полёта командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Минеральных Водах, так как в Сочи был сильный ветер, дождь и плохая видимость.