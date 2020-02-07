В Калининградской области рассказали о программе Дня зимних видов спорта

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Калининградская область 8 и 9 февраля присоединится к Всероссийскому дню зимних видов спорта.
В Калининградской области рассказали о программе Дня зимних видов спорта
  • Pixabay

Как сообщает «Янтарный край», мероприятия пройдут в Калининграде, Советске и Гусеве.

8 февраля в Калининграде запланированы торжественное открытие праздника, турнир по мини-футболу среди детей «Зимний мяч», а также мастер-классы, тренировки и викторины на знание зимних видов спорта и показательные выступления.

9 февраля пройдут встреча детских хоккейных команд «Феникс» и «Витязь», спортивная эстафета «Олимпийское будущее России», матч по регби, турнир по мини-футболу, а также показательные выступления по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку.

Ранее Newinform сообщал, что Зимний спортивный праздник 7 февраля в России отмечают с 2015 года.

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