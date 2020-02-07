Бастрыкин взял под контроль дело об избиении отца ребёнка-инвалида в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела об избиении отца ребёнка-инвалида в Сургуте.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Сейчас по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, ищутся свидетели. Дело возбуждено по ст. 116 УК России («Побои»)», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, инцидент произошёл у одного из домов из-за места на парковке. Подозреваемый нанёс мужчине, который вёл 11-летнего ребёнка-инвалида в школу, удары ногами и руками.

В 2019 году портал kp.ru сообщал, что прокуратура организовала проверку по факту избиения подростка-инвалида в Приморье.