В Петербурге предложили закрепить столичный статус города в Конституции
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Как отметил Егоров, идею он подсмотрел в письме жителя Москвы, отправленном на имя спикера Вячеслава Макарова.
«Я ответил автору, что озвучу его предложение», — пояснил депутат.
Макаров считает инициативу неоднозначной, но стоящей того, чтобы быть рассмотренной. Как отметил депутат, в настоящее время Петербург де-факто делит столичный статус с Москвой, разместив у себя, например, Конституционный суд, командование Военно-морского флота.
Ранее сообщалось, что в Конституции может появиться понятие «федеральная территория».