В Петербурге предложили закрепить столичный статус города в Конституции

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Егоров предложил закрепить столичный статус города в Конституции.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как отметил Егоров, идею он подсмотрел в письме жителя Москвы, отправленном на имя спикера Вячеслава Макарова.

«Я ответил автору, что озвучу его предложение», — пояснил депутат.

Макаров считает инициативу неоднозначной, но стоящей того, чтобы быть рассмотренной. Как отметил депутат, в настоящее время Петербург де-факто делит столичный статус с Москвой, разместив у себя, например, Конституционный суд, командование Военно-морского флота.

Ранее сообщалось, что в Конституции может появиться понятие «федеральная территория».