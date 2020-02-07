В Петербурге предложили закрепить столичный статус города в Конституции

Короткая ссылка
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Егоров предложил закрепить столичный статус города в Конституции.
В Петербурге предложили закрепить столичный статус города в Конституции
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как отметил Егоров, идею он подсмотрел в письме жителя Москвы, отправленном на имя спикера Вячеслава Макарова.

«Я ответил автору, что озвучу его предложение», — пояснил депутат.

Макаров считает инициативу неоднозначной, но стоящей того, чтобы быть рассмотренной. Как отметил депутат, в настоящее время Петербург де-факто делит столичный статус с Москвой, разместив у себя, например, Конституционный суд, командование Военно-морского флота.

Ранее сообщалось, что в Конституции может появиться понятие «федеральная территория».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить