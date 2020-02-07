Песков прокомментировал посадку борта с делегацией в Минеральных Водах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вынужденную посадку самолёта с российской делегацией и журналистами на борту в Минеральных Водах вместо Сочи, где проходят переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Песков прокомментировал посадку борта с делегацией в Минеральных Водах
  • РИА Новости

«То, что мы не успели прилететь к началу переговоров, — это не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияет», — цитирует Интерфакс Пескова.

Ранее сообщалось, что самолёт с российскими журналистами и частью делегации, который вылетел на переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, из-за погодных условий приземлился в Минеральных Водах. В частности, на борту находятся члены правительства и администрации президента России.

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