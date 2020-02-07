Замглавы Генштаба прибыл в суд по делу о хищении 6,7 млрд рублей

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Заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-майор Халил Арсланов прибыл в 235-й гарнизонный военный суд на заседание по делу о хищении 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Замглавы Генштаба прибыл в суд по делу о хищении 6,7 млрд рублей
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Как отмечается, Арсланов пришёл без наручников и конвоя, но в сопровождении адвоката.

Защита отказалась подтверждать информацию СМИ по поводу ходатайства следствия об аресте.

По словам юриста Антона Антонова, они ничего не знают.

Ранее сообщалось, что Арсланову вменяют мошенничество с госконтрактом на ремонт военной техники.

Согласно материалам дела, изначально речь шла о трёх контрактах с «Воентелекомом» на 640 млн рублей, затем фабула расширилась.

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